Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, yayımladığı mesaj ile Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıldönümünü kutladı.

Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Delen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“178 yıldır üstün gayret, fedakarlık ve özveri ile ifa ettiği görevlerle, Aziz milletimizin güvenliği ve huzuru için çalışan Türk Polis Teşkilatımızın bir mensubu olmaktan duyduğum onur ve gururla Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Vatan ve mukaddesatı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapan tüm değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum."