Adıyaman’ın Kahta ilçe Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçe Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ni ziyaret ederek gazetecilerle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Altıntaş, Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Kahta için çalıştıklarını belirten Müdür Altıntaş, “Daha huzurlu ve güvenli bir Kahta için çalışıyoruz. Hep birlikte hareket edip, toplumun her kesiminin desteğini alarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu anlamda basının ayrı bir yeri var. Kahta’daki basının sorumluluk bilinci ile halkın doğru haber alması noktasında üzerine düşen görevleri layıkıyla yaptığının farkındayız’’ dedi.

Müdür İbrahim Altıntaş’ın basın çalışanlarına karşı göstermiş olduğu samimiyet ve nezaketleri için şükranlarını belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ilçedeki basın faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Başkan İşeri, “İlçemizdeki bütün gazeteci arkadaşlarımız memleketimizin hem sosyal, hem kültürel, hem de ekonomik olarak gelişmesi için emek veriyorlar. Bizler ortak aklı ön plana alarak ilçemize daha iyi hizmet etmenin şartlarını oluşturmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.