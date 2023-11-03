MANİSA (İHA) – Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2000 yılında terör örgütü Hizbullah’a yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen komiser Ali Osman Sarıçalı’nın ailesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Manisa’ya atanan ve kısa sürede vatandaşlarla sıkı bir ilişki kuran İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, sivil toplum kuruluşları, okullar, muhtarlar ve şehit ailelerine de ziyaretlerini sürdürüyor. Aktaş, son olarak eşi Nuray Aktaş ile birlikte, 31 Mart 2000 tarihinde Şanlıurfa’da terör örgütü Hizbullah’ın hücre evine düzenlenen operasyonda şehit düşen komiser Ali Osman Sarıçalı’nın babaevine ziyarette bulundu. Şehit babası Mehmet Sarıçalı ve aile büyüklerinin ellerini öpen Emniyet Müdürü Aktaş, şehit komiser Sarıçalı için dua ederek rahmet diledi.