Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Polis Amca Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Polis Amca Anaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Milli Eğitim İl Müdürlüğünün de katkılarıyla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Polis Amca Anaokulu’nun açılışı yapıldı. Açılışa Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve il protokolü katıldı. Açılışı yapılan anaokulunda çocukların sevgi gösterileriyle karşılanan protokol, açılışın ardından okuldaki sınıfları ve etkinlik alanlarını gezdi.

Anaokulu açılışından sonra yine İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan polis kafeteryasının da açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle açılan ve işletmesi belediyede olacak olan kafeterya, hem polis memurlarına hem de Emniyet Müdürlüğüne gelen vatandaşa hizmet verecek. Açılışta konuşma yapan Emniyet Müdürü Levent Tuncer, "Sayın valimizin başkanlığında değerli protokolümüzle beraber aşağıda güzel bir anaokulu açtık. Amacımız buradaki meslektaşlarımızın çocuklarının bir nebze mutlu olabilecekleri, beraber oyun oynayabilecekleri, buna karşılık da onların anne ve babalarının rahat edebilecekleri bir ortam hazırlamaktı, anaokulunu açarken bütün hevesimiz buydu. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla yaklaşık 37 ailemizin müracaatı var. Bir diğer açılışımız da şu an bulunduğumuz polis kafe. Burada da amacımız çocukları güldürürken biraz da onların ailelerini, memur arkadaşlarımızın dinlenebileceği, burada işi olan vatandaşlarımızın dinlenebileceği güzel bir ortam hazırlamaktı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise, "Bizim göz bebeğimiz gibi baktığımız gerek polisimiz gerek jandarmamız gerek askerimiz, bu milletin huzuru, güvenliği için canı pahasına hizmet veren birimlerimiz. Değerli müdürümüzle önce kreşi açtık. Burada çocuklarınızın mesai saati içerisinde eğitim almaları, eğlenmeleri sağlanacak. Bir yandan da onların anne ve babalarının huzurla dinlenebileceği bir kafe açılışı da bizden talep etti, biz de bunu üstlendik severek. En iyi şekilde ve makul olarak bu hizmeti sizlere vermeye gayret edeceğiz" dedi.

Son olarak konuşma yapan Vali Memiş, "Güzel iki yerin açılışını yaptık. Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum, aslında sayın milli eğitim bakanımıza çok teşekkür ediyorum çünkü ilimize teşriflerinde ’Acaba yapabilir miyiz?’ diye konuşurken, il emniyet müdürümüzle biz düşünce aşamasındayken sayın bakanımız ’Hemen yapın’ talimatını verdi. Şu an bulunduğumuz yerde de bir kafeterya olacak" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrası Vali Memiş, törene katılan basın mensuplarına tatlı ikramında bulundu.