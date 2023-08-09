İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi çerçevesinde simülasyon aracı Hakkâri’ye getirildi.

Hakkari Belediyesi tarafından emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek için “Trafik Araç Simülasyonu” programı düzenlendi. Valilik önünde konuşlandırılan tıra gelen vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de aracı binerek bu ana tanıklık etti.

Simülasyon aracında vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.