Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okullarda sürdürdüğü önleyici ve bilgilendirici çalışmaları devam ediyor.

Kısa adı ÇOGEP olan ’Bizim Çocuklar Projesi’ kapsamında Niğde Spor Lisesi ve Niğde Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören 365 öğrenciye Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ziyaret gerçekleştirilerek, polis olmanın şartları ve izlenecek yollar ile siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. ’Tiyatro ve Drama Kursu’ faaliyeti kapsamında ise 5 Şubat Ortaokulu’nda eğitim gören 12 öğrenciye yönelik, ifade gücü kazandırılarak özgüvenlerinin gelişmesini sağlamak, eleştirel tahlil yeteneği edinerek olaylar karşısında farklı bakış açısı edinmelerine yardımcı olmak konularında eğitim verildi. Siberay Farkındalık Faaliyetleri kapsamında ise Güzel Sanatlar Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi’nden 365 öğrenciye sosyal medyanın hayatımızdaki etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konuları anlatıldı.

Ekipler, Niğde Belediyespor ile Kırıkkale FK Spor arasında oynanan futbol müsabakasına gelen toplam 450 seyirciye ise yasa dışı bahis ile ilgili bilgilendirme faaliyeti yaptı.