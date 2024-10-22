Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’nün önleyici faaliyetleri kapsamında binlerce vatandaş bilgilendiriliyor.

Ekipler tarafından 14.10.2024 ve 20.10.2024 tarihleri arasında yapılan “En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta” projeleri kapsamında 8 etkinlik düzenlendi. Düzenlenen bu etkinliklerde 6 bin 23 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bor Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi, Şehit Ramazan Konuş Lisesi ve Şehit Bora Çelik Lisesinde ise SİBERAY Farkındalık Faaliyetleri düzenlendi. 441 öğrenci, “ Sosyal Meydanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı” konularında ekipler tarafından bilgilendirildi.

Ekipler, SİBERAY Farkındalık Faaliyetleri kapsamında; Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan dijital reklam panolarına “Karşılıksız Burs Dolandırıcılığı, Hesap Kiralama Dolandırıcılığı” konularını içeren bilgilendirme afiş çalışması da yaptı.

Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOKEP), Bizim Çocuklar Projesi kapsamında; 100 engelli bireyin katılımı “Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği Kursu ve Hobi Bahçesinin açılış etkinliği düzenlendiği bildirildi.