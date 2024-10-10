Niğde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince önleyici faaliyetler kapsamında vatandaşlara bilgilendirme yapıyor.

“En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta” projeleri kapsamında ekipler 9 etkinlik düzenledi. İletişim yoluyla dolandırıcılık, evden hırsızlık ve parada sahtecilik 55 kişiye yönelik bilgilendirme çalışması yapan ekipler, 2024-2025 Akademik Eğitim Yılının başlaması dolayısıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencilerine yönelik SİBERAY farkındalık faaliyetleri düzenlendi. Karşılıksız burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı, güçlü şifre, mobil bankacılık, sosyal medya bağımlılığı, internet ortamında bilgi kirliliği ve ücretsiz wifi ağlarında güvenlik gibi konularda bin 200 öğrenci bilgilendirilerek broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Ekipler, Niğde Belediyespor - Bursa Nilüfer FK müsabakası öncesinde ise maça gelen taraftarlara “Yasa Dışı Bahis” konulu broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışması yaptı.