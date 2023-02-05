Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kar yağışı ile birlikte yurt genelinde trafik kazalarında bir artış olduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, kar yağışı ile birlikte yurt genelinde trafik kazalarında bir artış olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Karaman’a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Karaman Valiliğini ziyaret etti. Valilik binası önünde Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Aydın Karan ile daire müdürleri tarafından karışlanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, il protokolü ile selamlaştı.

Akabinde valilik şeref defterini imzalayan Aktaş, gece Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kış şartlarına uygun donanım ile yola çıkılması ve hız limitine uyulmasının önemli olduğunun altını çizen Aktaş, “Yağışla birlikte, özellikle kar yağışı ile birlikte trafik kazalarında bir artış görüyoruz. Şüphesiz biz hem emniyet teşkilatı olarak hem jandarma teşkilatı olarak kazaların olmaması veya en azından en aza indirilmesi için sahanın tamamında çok ciddi tedbirler alıyoruz. Çok ciddi görevlendirmeler yapıyoruz. Yine vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili duyarlığını arttırmaya yönelik geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Ama dediğim gibi gönül bu kazaların olmamasını arzu ediyor. Maalesef sizin de dediğiniz gibi Afyonkarahisar’da çok büyük bir kaza oldu. İnşallah benzer kazalar olmaz diye ümit ediyoruz. Kazada ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tabii burada yapılması gereken emniyet birimlerinin ikazlarına uyulması, tedbirli olunması, hazırlıklı olunması. Kış şartlarına uygun bir donanımla yola çıkılması ve hız limitlerine uyulması çok önemli. Bu konuyu tekrar bu vesile ile vatandaşlarımızın dikkatine sunmuş olalım” diye konuştu.

Karaman ziyaretiyle ilgilide değerlendirmelerde bulunan Aktaş, “Karaman’da valiliğimizden başlamak üzere il emniyet müdürlüğümüz, il jandarma komutanlığımızı ve polis okulumuzu ziyaret edeceğiz. Emniyet asayiş olayları başta olmak üzere teşkilatımızla ilgili değerlendirmelerde bulanacağız. Buradaki mevcut durumu tespit edeceğiz ve hiç şüphesiz daha iyisi için daha iyi seviyeleri yakalayabilme noktasında yapabileceklerimiz konusunda yine değerlendirmeler ortaya koyacağız. İnşallah Karaman’ımız için hayırlı ve başarılı bir çalışma ziyareti yapmış oluruz” dedi.