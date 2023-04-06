Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Özal Harekat Polisiyle sahur yaptı.

Genel Müdür Aktaş, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile il merkezinde yaptığı ziyaret ardından Yüksekova ilçesine geçti. Bölgede ziyaretlerine devam eden Müdür Aktaş, ilçenin Güllüce köyünde yer alan Özel Harekat Polis Merkezinde görev yapan polislerle bir araya gelerek sahur yaptı.

Müdür Aktaş’a, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ve Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.