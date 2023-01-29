Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzincanda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Erzincanda bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Erzincanda ilk olarak Valiliği ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis mangasıyla karşılandı. Valilikte şeref defterini imzalayan Aktaş, Vali Mehmet Makas ile bir süre görüştü.

Aktaş daha sonra Emniyet Müdürlüğü ile Polis Okulunu ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Kenan Kurttan brifing alan Aktaş, yeni emniyet hizmet binası yerinde incelemelerde bulunarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.