Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, çocuklara çalışmalarını tanıttı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Timler Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce il merkezinde bulunan Kırklareli Anadolu Lisesinde düzenlenen RoboCAL’23 2.robot yarışmasında stant açılarak, emniyet birimlerinde kullanılan teknolojik cihazlar yarışmaya katılan ve izlemeye gelenlere tanıtıldı. Suçluların korkulu rüyası olan Yunus ekipleri de etkinlikte motosikletleriyle yer aldı. Trafik denetlemede aktif olarak kullanılan radar denetleme aracı ve alkol gözlüğü tanıtılırken, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği suç ile mücadelede kullandıkları dronların teknik özelliklerini anlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler de parmak izlerinin nasıl tespit edildiği ve olay yeri incelemede kullandıkları bazı teknik bilgileri çocuklara aktardı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü akran zorbalığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ise trafik kurallarıyla alakalı katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıttı.