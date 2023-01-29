Doğu Anadolu Bölgesi’nde konut kredilerinde yapılan düzenleme ve kış mevsiminde inşaat sektörünün faaliyetlerini sürdürmesi emlak sektörünün hareketli geçmesine sebep oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde konut kredilerinde yapılan düzenleme ve kış mevsiminde inşaat sektörünün faaliyetlerini sürdürmesi emlak sektörünün hareketli geçmesine sebep oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsimine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle inşaat çalışmalarını devam ettiğini dile getiren sektör temsilcileri, konut kredilerindeki düzenlemelerle emlak piyasasının hareketli geçtiğini belirtiyor. Emlakçı Muhammed Balcıoğlu, "Şu anda geçen seneye göre satışlar gayet güzel. Kış olmasına rağmen havaların sıcak olmasının inşaat sektörüne katkısı var. İnşaatların iç kısımlarındaki çalışmaları biraz daha ilerletebiliyorlar, en azından temel çalışmaları da oluyor bu da önümüzdeki yaz sezonuna etki edecektir. Şu anda inşaatlarda kısım kısım devam ediyor" dedi.

Öte yandan Balcıoğlu, 16 Ocak’ta çıkan yeni evim kampanyasına da taleplerin yüksek olduğunu söyledi.