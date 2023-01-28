Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği’nde 2 adayın yarıştığı kongrede Yıldırım Yılmaz, üst üste 4.kez başkan seçildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği’nde 2 adayın yarıştığı kongrede Yıldırım Yılmaz, üst üste 4.kez başkan seçildi.

2005 yılında kurulan ve 121 üyesi bulunan SEMDER, 10. Olağan Genel Kurulunu Hazerfan Parkında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Altıntaş’ın yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Yıldırım Yılmaz ile diğer aday Fikret Budak yarıştı. Kongre de kullanılan oyların 77’sini alan Yıldırım Yılmaz, 4’üncü kez SEMDER’in başkanı seçildi. Diğer aday Fikret Budak 28 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

“Yolumuza devam edeceğiz”

Üyelere yaptığı hizmetin karşılığını 4. kez başkan seçilerek gösterdiğini anlatan Dernek Başkanı Yılmaz “Kazanan tüm meslektaşlarımız oldu. Oy veren vermeyen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok önemli bir birliktelik örneği sergilendi. Bizim en temel ilkemiz dürüstlüğümüzdür. Bu ilke ile çıktığım bu yolda, meslektaşlarımın desteklerini de alarak daima geleceğe yönelik çalışma gayretimi ayrım yapmaksızın sürdüreceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ben değil, biz diyerek el ele, gönül gönüle hep birlikte, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, yolumuza devam edeceğiz. Yalnız ve yanlış taş asla duvar olmaz. Sahip olduğumuz arzularımız ve hizmet aşkımız dün ne ise bugün de, yarın da eksilmeden hatta üstüne koyarak devam edeceğim" dedi.

Yıldırım Yılmaz başkanlığındaki SEMDER yönetimi: Orçun Üçer, Erdal Kurt, Hakan Akyol, Tülin Şeyhun, Kamil Ateş ve Uğur Yapak’tan oluşurken, denetim kurulu ise Cihangir Yılmaz, İbrahim Aslan ve Şenol Uygun’dan oluştu.