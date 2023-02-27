Yaptığı 24 katlı binayla sosyal medyanın gündemine oturdu

Yaptığı 24 katlı binayla sosyal medyanın gündemine oturdu

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Y. Yavuz Arslan, Mete Topçu, Aytekin Pekdemir, Ergün Ece, Mithat Gülşen, Korhan Uzaldı.

ÇAYEMDER olağan genel kurulu, 34 üyenin katılımıyla dernek binasında gerçekleşti. Erol Ünlü açılış konuşmasını yaptıktan sonra Divan heyeti seçildi. Divan Başkanlığına Mithat Gülşen, Katip üyeliklere Y. Yavuz Arslan ve Mete Topçu seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından genel kurulda faaliyet ve denetim raporları okundu. Emlakçılar ÇAYEMDER olağan genel kurulunda yeniden mevcut başkan Erol Ünlü’yü seçti.

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