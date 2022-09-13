Antalya’da vatandaşları korsan emlakçılara karşı uyaran Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Antalya’da yaklaşık 6 bin tane üyem var. 15 bin tane korsan var. Yoldan geçen bu işi yapıyor, onları da insanlar emlakçı sanıyor” dedi.

Antalya’da vatandaşları korsan emlakçılara karşı uyaran Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Antalya’da yaklaşık 6 bin tane üyem var. 15 bin tane korsan var. Yoldan geçen bu işi yapıyor, onları da insanlar emlakçı sanıyor” dedi.

Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, artan kira fiyatlarını değerlendirerek korsan emlakçılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Pandemi dönemi sonrasında turizm kenti Antalya’da kiraların artmasını değerlendiren Çağlar, "Pandemi döneminde hayat ve inşaat sektörü durdu, Antalya’mıza göçler durmadı. Bu da fiyatları yükseltti. Rusya-Ukrayna savaşından ötürü de ciddi göç oldu. Antalya’ya dünyanın her yerinden göç var. Şuanda İstanbul’dan geri göç olurken Antalya göç alıyor. Burada fiyatların artmasının başlıca sebebi yabancılardır. Buraya gelen bir tane yabancı kardeşimiz ev aldı. Kendi memleketinden gelen kişileri kandırdı, dolandırdı. 5 bin TL olan evi 15-20 bin TL’ye kiraya verdi. Arada komisyon aldı. Bunlar ayakçı emlakçı oldu. Vergisi olmadan bu işi yaptılar. Ne yaptı benim Türk vatandaşım? Ben neden evimi neden 15 bin TL vermeyeceğim dedi. O da fiyatı arttırdı. Otomatikman bu balon şişti, sonra yabancılar dolandırıldıklarını anladı. Mahkemeler dolmaya başladı. Çoğu evini 1 yıllık vermişti para ödenmeden gittiler. Son zamanlarda eşyalı evlerde eşyaları satılan duvarları kırılan evler duyuyorum” dedi.

"15 bin tane ayakçı var"

Kiraların artmasında korsan emlakçıların etkisi olduğunu belirten Çağlar, “Lütfen ev alırken ve kiralarken maliye kaydı var mı? Oda kaydı var mı? Lütfen sorun. Yoldan geçen ile alışveriş yapmayın. Adam bir ev gösteriyor ev ile alakası yok. Para alıyor 3-5 lira, sonra bir daha adama ulaşamıyorsunuz. Paranız gidiyor. Biz emlakçılar olarak mahalle ekspertizi yaparız fiyatı neyse onu söyleriz. Biz ev sahibi ne derse onu yapmak zorundayız. Fiyatları emlakçılar arttırmıyor. Antalya’da yaklaşık 6 bin tane üyem var. 15 bin tane ayakçı var. Yoldan geçen bu işi yapıyor. Onları da insanlar emlakçı sanıyor. Bir tane mesleki yeterlilik belgesi almış boynuna takmış müşteri bunu emlakçı sanıyor. Ben rica ediyorum, maliye kaydı oda kaydı var mı sorun. Yoksa bize bildirin” sözlerine yer verdi.

"10 dakika sonra beni arayarak özür diledi"

Yaşadığı bir anıyı da anlatan Çağlar , “Bir arkadaşımızı ziyarete gittim, üst katta bir korsan emlakçı olduğunu söyledi. Ben de kendisini aradım. Ev istediğimi söyledim, başladı evleri saymaya. Ofisine gelmek istiyorum dedim, olmadığını söyledi. Başkanının izin verdiğini söyledi, ben de başkan benim olduğumu söyledim. Bana ’sen ne zaman değiştin’ diyor. Sonra 10 dakika sonra beni arayarak özür diledi. Benim esnafım her sattığı evden fatura keser. Yoldan geçen bir şey yapmaz. İnsanları kandırıyorlar. Bu tür davranışlarda bulunan 100’ün üzerinde kişiye ceza yazıldı” açıklamasını yaptı.