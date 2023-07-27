Adana’da emlakçılık yapan 37 yaşındaki Özlem Hüküm, eski sevgilisiyle gelenlerden bir tarafından tabanca ile vurulup yaralandı. Eski sevgilisinin serbest kaldığı silahı kullanan şahsın tutuklandığı olayla ilgili konuşan Özlem Hüküm," Serdal silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için onları ittim ancak tekme atıp, yere düşürdüler. 3 el ateş etti, kanlar içinde kaldım. Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm" dedi.

İddiaya göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki iş yerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm (37), 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı Kadir T. (52) ile sevgili oldu. Kadir T., bir süre ortak iş yaptığı sevgilisine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp, birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı. Bunun üzerine Özlem Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu Kadir T.’den ayrılmak istedi. Kadir T., bu durumu kabullenemeyince kadını sürekli tehdit edip, kararından dönmesi için zorladı. Kadir T., 25 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında oğlu Armağan T. (33) ve yeğeni Serdal T. (36) ile M.T. birlikte kadının iş yerini bastı. Şüpheliler, kadın ile oğlu R.K. (17) ve çalışanlarını darp edip, iş yerine de zarar verdi. Kavganın büyümesi üzerine R.K. ile diğer çalışanlar da karşı grubu darp etti. Arbede sırasında Serdal K., tabancayı Hüküm’e doğrultup, tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Tabancayı yeniden dolduran Serdal K., başını korumaya çalışan Hüküm’ü kolundan ve bacaklarından vurdu. Şüpheliler olay yerinden motosiklet ve otomobille kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hüküm, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının bacağına isabet eden kurşunlardan biri ameliyatla çıkarılıp, taburcu edildi. Polis, olayın ardından şüphelileri, gözaltına aldı.

Silah tutukluk yapınca kurtulmuş

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özlem Hüküm, “Ondan kurtulmak istiyordum. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. Serdal silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için onları ittim ancak tekme atıp, yere düşürdüler. 3 el ateş etti, kanlar içinde kaldım. O sırada Armağan T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Kablolarla bacaklarımı bağlayıp, turnike yaptım. Silah tutukluk yapmasa belki de ölmüştüm. Verilmiş sadakam varmış” diye konuştu.

Tekrar birliktelik isteğine olumsuz yanıt verdiğini belirten Hüküm, “Daha önce de ayrılıp, barıştık. Her seferinde tehditleriyle yeniden bir araya geldik. Çocuklarıma zarar vermesin diye her şeye göz yomdum. Sevdiğini söylüyor ancak bir insan sevdiğini öldürmek istemez. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekler. Ölmek istemiyorum. Artık kadınların ölmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir T., Hüküm’den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için iş yerine gittiğinde saldırdıklarını, Serdal K.’nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığı öne sürdü.

Öteyandan işlemleri tamamlanan 4 şüpheli , adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Serdal T. tutuklandı, eski sevgilinin de olduğu 3 şüpheli serbest kaldı. Şüphelilerinde karşı taraftan şikayetçi olduğu öğrenildi.