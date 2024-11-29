Niğde Belediyesi vatandaşlara cezai duruma düşmemeleri için emlak vergisi uyarısında bulundu.

Belediye tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; 2024 yılı 2. taksit emlak vergisi ödemesi yapmak isteyen vatandaşların hafta sonu ödeme yapabilecekleri duyuruldu. Yapılan açıklamada, ödemelerin nakit veya kredi kartı ile belediye gişelerinden yapılabileceği belirtilerek vatandaşların gecikmeli faiz ödemesi ile karşı karşıya kalmamaları için vergilerini yasal süre içerisinde ödemeleri istendi.

2024 yılı 2. taksit emlak vergisi ödemesi yapmak isteyenler için Niğde Belediyesi veznelerinin 30.11.2024 ve 01.12.2024 tarihlerinde hizmet vereceği bildirildi.