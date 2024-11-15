Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri ikinci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.

2024 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Mükelleflerin, 30 Kasım 2024 tarihine kadar vergi ödemelerini belediyelere yapmaları gerekiyor.

Mükelleflere çağrı

Samsun’un Canik Belediyesi de vatandaşlara vergi çağrısında bulundu. Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara, ilçenin gelişim sürecini daha ileri taşımak, katkılarda bulunmak ve cezalı duruma düşmemek adına 30 Kasım 2024 tarihine kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmesi gerektiği ve vergi ödemelerine ilişkin tüm soruları “[email protected]” mail adresi üzerinden iletebileceği hatırlatıldı. Mükellefler vergi ödemelerini Canik Belediyesi resmi internet adresinde yer alan e-Belediye bölümü ile iletişim bölümünde yer alan iban numarasına EFT-havale yoluyla, ayrıca e-Devlet üzerinden ve Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden kredi kartı veya banka kartı seçenekleriyle yapabiliyor.