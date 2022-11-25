Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceğini hatırlattı.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceğini hatırlattı.

Vergi mükellefleri ödemelerini 08:00-17:00 saatleri arasında merkez Selçuklu Belediyesi veznelerinden veya e-belediyecilik uygulamaları üzerinden de kolaylıkla yapabilecek. Ayrıca vezneler hafta sonu da hizmet verecek. Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Vatandaşlarımız 30 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2. taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. Vergilerini ödemek isteyen mükellefler için Selçuklu Belediyesi vezneleri hafta sonu da hizmet verecek" denildi.

Mükellefler kredi kartı ile yapılan işlemlerde anlaşmalı bankalardan Ziraat kredi kartına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yapılarak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkanından faydalanabiliyorlar. Yine Türkiye’nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek. Mükellefler, e-belediyecilik uygulaması çerçevesinde internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebiliyorlar.

ATM ve İnternetten Vergi Ödeme Kolaylığı

Vergi ödemeleri için ATM ve İnternet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ATM’lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Ayrıca sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilirken, mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak” ifadeleri kullanıldı.