Son zamanlarda emlak piyasasında özellikle ev fiyatlarında gerçekleşen astronomik artışların ardı ardına açıklanan sosyal konut projeleri ile düşmeye başlaması piyasa tarafından olumlu karşılandı. Konunun uzmanı Aydoğan Gürçalar açıklanan konut projeleri ile paniğe kapılan ev sahiplerinin piyasaya ilan sürdüklerini ve daha şimdiden ev fiyatlarında yüzde 10’a yakın bir düşüş meydana geldiğini dile getirdi.

Son zamanlarda emlak piyasasında özellikle ev fiyatlarında gerçekleşen astronomik artışların ardı ardına açıklanan sosyal konut projeleri ile düşmeye başlaması piyasa tarafından olumlu karşılandı. Konunun uzmanı Aydoğan Gürçalar açıklanan konut projeleri ile paniğe kapılan ev sahiplerinin piyasaya ilan sürdüklerini ve daha şimdiden ev fiyatlarında yüzde 10’a yakın bir düşüş meydana geldiğini dile getirdi.

Fiyatların astronomik olarak yükselmesinin ardından piyasaya konut satışı için yeni ilanların sürülmediğini bununla birlikte ev fiyatlarının astronomik yükseldiğini söyleyen uzmanlar açıklanan sosyal konut projeleri ile bunun tersine döndüğünü dile getirdi. Özellikle 2023 yılında konut fiyatlarındaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara ulaşacaklarını ifade etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gayrimenkul alım satım Uzmanı Aydoğan Gürçalar, “Özellikle son 9 ay içerisinde konutta görülen aşırı fiyatlanma yerini sakin hatta ufak ufak gerileyen bir piyasaya bıraktı. Açıklanan sosyal konut projeleri ile birlikte arkası kesilen ilanlar yeniden gelmeye ve piyasada ilan bolluğu yaşanmaya başladı. Yeni yapılan ve kullanıma sunulan konutları da buna dahil edersek fiyatlarda ciddi bir fren ve hatta gerileme olduğu gözle görülmeye başlandı. Böyle devam ederse 2023 yılında konuttaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara oturacağını düşünüyoruz” dedi.