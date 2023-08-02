Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam, günlük kiralanan evlerin bedeli üzerinden vergi alınmasını içeren çalışmaya destek vererek, bu sayede kaçak kiralamanın önüne geçileceğini söyledi.

ATEM Yönetim Kurulu Başkanı Akçam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında sertifika belgelendirme şartı getirilmesi ve buradan elde edilen gelir nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vergi verilmesine ilişkin yeni bir mevzuat çalışması başlattıkları açıklamasını değerlendirdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Akçam, konut sahiplerinin aylık ya da yıllık olarak kiralamak yerine günübirlik kiralamayı tercih ederek daha fazla gelir elde ettiğini ve bu şekilde güncellenen kira fiyatlarına ayak uydurmuş olduğunu dile getirdi.

“Vatandaşın orada kiralık verdiği zaman aldığı paranın vergisini ödemesi gerekecek”

Günübirlik kiralanan dairelerde gerçekleştirilecek çalışma sonucunda kiracının kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirileceğini kaydeden Akçam, “Akdeniz ve Ege tarafında günübirlik ev kiralama çok yoğun. Ankara’da da oluyor zaman zaman ama sirkülasyonu çok hızlı bir şekilde olmuyor. Bu hem düzeni sağlamak hem de kayıp kaçağı önlemek adına yapılan bir şey. Vatandaşın orada kiralık verdiği zaman aldığı paranın vergisini ödemesi gerekecek. Dolayısıyla her şey kayıt altında olacak. Geçmişte de bizim önerilerimizle emniyet tarafı bir çalışma yapmıştı. Bence hemen hayata geçip, oradaki düzeni ve kontrolü sağlamaları lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Kontrol ve vergi uyumlu şekilde devam edecek"

Akçam, yeni düzenlemede işletme sahiplerine sertifika verilmesine dair, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bunu sürekli iş haline getiren pansiyon, yurt vesaire şeklinde olan işletme sahiplerine bir sertifika verilecek. Bu işi ticaret olarak yapan kişi de hem kontrol hem de vergi alma noktasında daha uyumlu bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.