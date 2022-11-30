Erzurum’da bir emlak ofisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Erzurum’da bir emlak ofisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çaykara Caddesi’nde 8 katlı bir binanın teras katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Emlak ofisi olarak kullanılan dairedeki yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, teras kattaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ofiste hasar meydana geldi.