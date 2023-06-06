5 Haziran Emlak Danışmanları Günü münasebeti ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen emlak danışmanları Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odasının (ATEM) düzenlediği etkinlikte buluştu.

ATEM ve ATIŞ Şirketler Grubu’nun sponsorluğunda gerçekleşen organizasyon Ankara’da bir otelde düzenlendi. İkinci kez kutlanan 5 Haziran Emlak Danışmanları Günü, Türkiye’nin dört bir yanından gelen emlak danışmanları ile kutlandı. Organizasyonda, “Ben Yoruldum Hayat” isimli eseri ile tanınan Mümin Sarıkaya ve ATEM Korosu sahne aldı.

“Yeni nesil gayrimenkul fonlarımızın tanıtımını yapacağız”

ATIŞ Invest Ailesi olarak 5 Haziran Emlak Danışmanları Günü organizasyonu çerçevesinde Ankara’da meslektaşları ile buluştuklarını dile getiren ATIŞ Invest Genel Müdür Yardımcısı Yunus Çatalkaya, “ATIŞ Invest’in kim olduğunu, ne gibi işlemler yaptığımızı, Türkiye’de ne gibi faaliyetlerde bulunduğumuzu ve globalde Türkiye’yi nasıl temsil ettiğimizi tanıtmaya çalışacağız. Tüm Emlakçılar Meslek Odası’nın düzenlediği 5 Haziran Emlak Danışmanları Günü organizasyonunda sponsorluk anlaşmamız vesilesi ile burada misafirlerimizle buluştuk. Yeni nesil gayrimenkul fonlarımızın tanıtımını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, salonda bulunan davetlilere yönelik yaptığı konuşmasında ATIŞ Invest’in “Yeni Nesil Gayrimenkul Yatırımı” hakkında sunum gerçekleştiren Çatalkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz gücümüz imkaninda yatırım yapmak isteriz. Ülke olarak da en sevdiğimiz yatırım ise gayrimenkul alımıdır. En çok tercih edileni ise ticari nitelikte olanıdır. Ancak buna gücü yeten var yetmeyen var. Ama herkes isteklidir, yani müşteri potansiyelimiz sınırsızdır. İşte artık gücümüz imkanında gayrimenkul yatırımı yapabilmenin imkanı ayağınıza kadar gelmiş oldu. Artık operasyonel faaliyetlerin yükü gayrimenkul sahiplerinde değil, vergi oranı yüzde 0 ve yaptığınız yatırımda hem gayrimenkul değer artışından hem de kira/temettü gelirinden faydalanıyorsunuz. Tüm detayları dinlemek için sizleri Kızılay’da, Sıhhiye Orduevi’nin tam karşısında yer alan Re-Pie İrtibat Büromuza bekliyoruz.”

Türkiye’de 115 bin nüfusa sahip bir meslek grubu olduklarını ve Emlak Danışmanları Günü’nün ikincisini kutladıklarını dile getiren ATEM Başkanı Hakan Akçam, “Türkiye’deki 10 oda başkanımız burada, üst düzey programımız var. Ayrıca bu geceyi ATIŞ Şirketler Grubu’nun katkısıyla gerçekleştiriyoruz. Bizler her yıl bu özel günü düzeli olarak farklı illerde kutlayacağız” diye konuştu.

“Gayrimenkul sektörü ülke ekonomisinin ciddi lokomotiflerinden biridir”

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, “ 5 Haziran Emlak Danışmanları Günü’nü bu sene Ankara’da kutluyoruz. Bilindiği üzere gayrimenkul sektörü ekonominin yüzde 10’nuda katkı koyan, bu doğrultuda içinde milyonlarca insana istihdam sağlayan ülke ekonomisinin ciddi lokomotiflerinden biridir. Böyle bir sektörün pazarlama tarafı da bizim sektördeki paydaşlarımıza nail olmuştur. Bu bağlamda, emlakçılığın ve gayrimenkul sektörünün ne kadar önemli olduğunu ve düzenlemeler ile ne kadar yol kat ettiğini görüyoruz. Bu vesile ile Ankara’da tüm Türkiye’den katılım ile muhteşem bir geceye sponsor olan ATIŞ Invest ofisleri ile icra ediyoruz” dedi.