Samsun’un İlkadım Belediyesi Emlak Servisi, 2024 yılı emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu.

Ev, arsa ve işyeri gibi gayrimenkul sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları emlak, çevre temizlik, ilan reklam ve eğlence vergilerinin 2024 yılı ikinci taksit ödemesi, 1 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı. İlkadım Belediyesi Emlak Servisi, vatandaşların vergi ödemelerinden dolayı mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini zamanında yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

1319 sayılı Kanun hükümlerine göre, binalar ve arsalar emlak vergisine tabidir. Çevre temizlik vergisi de belediyeler tarafından sunulan temizlik hizmetleri için konut, işyeri ve diğer yapılardan alınmaktadır. Vatandaşlar vergilerini, İlkadım Belediyesi hizmet binasında bulunan emlak servisi veznelerinden, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Park-56’lar, İlyasköy veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile mobil bankacılık ve İlkadım Belediyesi’nin resmi internet sitesi adresinden yapabilecekler.