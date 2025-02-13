Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin EMITT Turizm Fuarı’nda ‘’Gözlerinize İnanacaksınız” markasıyla kurduğu Kocaeli standında şehrin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin sahip olduğu turizm potansiyelini Türkiye’ye ve dünyaya sunmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Kocaeli’ni tanıttı.

Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Kocaeli’nin turizm potansiyelini tanıtmak için önemli bir platform oldu.

“Gözlerinize İnanacaksınız” markasıyla kurulan Kocaeli standı, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Kocaeli Seyahat Acenteleri, Kartepe Teleferiği, Komeksepeti hediyelik ürünleri, ilçe belediyeleri ve Kartepe Turizm İşletmeleri fuarda yer aldı.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonrası farklı ülkelerden tur operatörleri ve acenteler, Nisan-Mayıs aylarında Kocaeli’ne davet edildi. Ziyaretçilere Kocaeli Turizm Rehberi, Doğa Turizmi Parkurları, Mavi Bayraklı Plajlar, Kocaeli Turizm Haritası ve çeşitli tanıtım materyalleri sunularak şehrin turizm çeşitliliği aktarıldı.

KOCAELİ TANITIM GÜNÜ DÜZENLENDİ

EMİTT Turizm Fuarına katılım sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremleri en acı şekilde hisseden illerden Hatay ve Adıyaman’ın stantlarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Gün boyunca Kocaeli standında yer alan Abiş, ziyaretçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin özel bir stantla yerini aldığı fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilere Kocaeli’nin turizm destinasyonları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca fuarın ikinci gününde “Kocaeli Tanıtım Günü” düzenlendi. Tanıtım gününde ziyaretçilere şehrin turizm destinasyonları hakkında bilgi verilirken, Kocaeli’nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri olan Mancarlı Pide, Kandıra Manda Yoğurdu, Sütlü Nuriye, İzmit Simidi, İzmit Pişmaniyesi, Kandıra Köy Peyniri, Eşme Ayva Cezeryesi, Kabaklı Kıvırma ve Saray Helvası gibi lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bungalow ve otel konaklama, Kartepe ve Başiskele bölgesinde kahvaltı ve akşam yemekleri, Kartepe’de ATV turu ve zipline gibi macera turları, Kartepe Teleferik Bileti gibi hediyeler fuar süresince Kocaeli standında gerçekleşen çekilişlerle ziyaretçilerine dağıtıldı.