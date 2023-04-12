Dünyanın en önemli beş turizm fuarından biri olarak gösterilen ve İstanbul’da düzenlenen 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Kemer rüzgarı esiyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu önderliğinde EMITT’e adeta çıkarma yapan Kemer büyük ilgi görüyor. Kemer’in büyük beğeni toplayan stant alanında çok sayıda aktivite düzenleniyor.

Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) açıldı. Bu yıl fuar alanında Kemer’in kendi standı ile yer aldığının altını çizen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Geçtiğimiz yıl Kemer’in Antalya’nın standının içerisinde yer almıştı. Bu yıl Kemer’de sivil toplum kuruluşları da ellerini taşın altına koydular. Ortak bir çalışmaya imza atarak son derece güzel ve beğeni toplayan bir stant alanında tanıtım çalışmalarını düzenliyoruz. Seneye her şey daha da güzel olacak. Son derece umutluyuz" dedi. Fuarın açılışının ardından Kemer ekibini stant alanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret etti.

"Deniz kızına büyük ilgi"

Kemer standı bu yıl gerek alanın genişliği, gerekse alanda düzenlenen aktivitelerle büyük beğeni topladı. Standın bir yanında dev ekranlardan Kemer’in tanıtım filmlerinin sunumları yapılırken, bir yandan da DJ performansları sahnelendi. Diğer tarafında ise deniz kızı konsepti ile hazırlanan özel bir alanda katılımcılara Kemer tanıtımı yapıldı.

Fuar alanında ayrıca Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası Şefi Furkan Üstündağ da saksafonu ile büyük ilgi gören mini konserler verdi. Üstündağ, standı ziyaret edenler tarafından büyük bir ilgi ile izlenirken, ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.