Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye’nin en büyük ve dünyanın ilk 10 büyük turizm fuarı arasında bulunan EMITT Turizm Fuarı’na katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği EMITT Turizm Fuarı’nda Bursa adına boy gösterdi. Fuar çerçevesinde Tanıtma Birliği tarafından oluşturulan Bursa standında; Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üye belediyeler, turizm profesyonelleri, Bursalı sağlık turizmi kuruluşları, turistik işletmeler ve Bursalı sanatçılar şehrin kültürel ve turistik yönden sahip olduğu destinasyonu tanıtırken Bursa adına yeni iş birlikleri oluşturmak adına Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonelleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen fuardaki Bursa standını Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Turizmcileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Doğan Sağer, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 42. Meslek Komitesi Başkanı Erol Bodur, Bursa Rehberler Odası Başkanı Tansu Erçevik, SKAL Bursa Turizm Profesyonelleri Derneği Başkanı Meltem Mısırlıoğlu, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Buğra Artıç ziyaret etti.

Fuarın sahne ve etkinlikler programında da yer alan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği kentin kültürel mirasları arasında yer alan Karagöz ve Hacivat ile Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği tarafından icra edilen Kılıç Kalkan Oyunu’nu fuar katılımcıları ile buluşturdu. İznik Çinisi atölye çalışmasından gotobursa turizm uygulaması ile sosyal medya hesabının tanıtımını içeren çevir kazan çarkına kadar birçok deneyimleme ile dikkatleri üzerinde çeken Bursa standını binlerce kişi ziyaret etti. Birçok lezzetinde tanıtıldığı fuarda şehir lezzetleri Bursa gastronomisi adına ilgi gören unsurlar arasında yer edinirken el sanatları ustaları maharetlerini sergiledi.

Bursa’nın turizm potansiyeli tanıtılacak

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturduğu Bursa FAM Trip Organizasyonu dâhilinde EMITT fuarına katılan tur operatörleri arasından 13 farklı ülkeden 2 medya kuruluşu ve 33 farklı tur operatörü 7-10 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa’da misafir edilecek. EMITT Fuar İdaresi ve Travelshop Turkey tarafından da desteklenen organizasyon çerçevesinde tur operatörleri 2 gün boyunca Bursa’yı yerinde deneyimleyecek. Aynı zamanda 8 Şubat Cumartesi günü saat 20:00’da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salon’da gerçekleşecek B2B toplantısında Bursalı turizm profesyonelleri ile tur operatörleri bir araya getirilecek.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen panelde Gazeteci, Seyahat Yazarı Bahar Akıncı’nın moderatörlüğünde düzenlenen ‘Destinasyon Liderleri ile Pozitif Turizmin Yolu’ adlı panele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Bakanı Dr. Ahmet Savaşan, İspanya Büyükelçiliği Turizm Müşaviri Gonzalo Ceballos, Hatay Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Serdar Kurtoğlu konuşmalarını gerçekleştirdi.

Turizmde Yeni Rotalar Oluşturulacak

Bursa’nın turizm alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, "Turizm Şehri Bursa’mız için şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini tanıtmak için yerimizi aldık. EMITT 2025 Fuarı’nda ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bursa, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sağlık turizmi ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri. EMITT Fuarı’nda yer alarak şehrimizi dünya turizmine tanıtıyor, uluslararası turizm sektörüne güçlü bir mesaj veriyoruz. Şehrimizde turizme yönelik ilgi artıyor. Tesis sayısında, toplam yatak sayısında, tur programları hazırlayan turizm acenteleri ile sağlık turizmi yapan kuruluşlarının sayısında bir artış söz konusu. Bunun yanı sıra gerek konaklayan turistte gerekse günü birlik ziyaretlerde güçlü olduğumuz Avrupa ve Orta Doğu pazarının yanı sıra Uzak Doğu ve Latin Amerika'dan da Bursa'ya ilginin arttığı verilerde görünüyor. Bursa’nın turizm potansiyeline katkı sunmak ve konaklamayı artırma amacıyla Bursa’nın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.