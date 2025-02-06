İSTANBUL (İHA) – İş Bankası, EMITT 2025’te turizm bankacılığı kapsamında sunduğu finansal çözümleri sektör temsilcileriyle paylaştı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "Turizm sektörü ülke kalkınmasına ve ekonomisine ciddi anlamda katkı sunuyor. Biz de İş Bankası olarak turizm sektörüne katkıda bulunmayı bir borç biliyoruz" dedi.

Dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 28’inci kez kapılarını açtı. Bu yıl, İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleşen fuar, yerli ve yabancı turizm profesyonellerini bir araya getirdi.

Fuarın açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizm sektörünün ekonomik büyümedeki önemine vurgu yaparak turizm bankacılığına dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, İş Bankası’nın sektöre sunduğu finansman destekleri, işletmeler için özel kredi paketleri ve sürdürülebilir turizm projelerine sağladıkları katkılar hakkında bilgi verdi.

Fuar ile ilgili bilgi veren İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "EMITT fuarına ana sponsor olarak katıldık. Fuara yoğun ilgi var. Yerli ve yabancı turizmciler bu fuarda bir araya gelerek sektörün gelişimine katkı sunuyor" dedi.

"Turizm sektörü ülke kalkınmasına ve ekonomisine ciddi alanda katkı sunuyor"

İş Bankası olarak turizm ekosistemine odaklandıklarını belirten Yılmaz, "Turizm sektörü doğrudan 50 dolaylı olarak ise 100’ün üzerinde sektöre hitap ediyor. Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 5’ini oluşturuyor. Döviz kazandıran hizmetler sektörleri arasında. Turizm sektörü ülke kalkınmasına ve ekonomisine ciddi anlamda katkı sunuyor. Bu sebeple ülke ekonomisine katkıda bulunan her sektörü önceliklendirerek destekliyoruz. İş Bankası olarak turizm sektörüne katkıda bulunmayı bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe global düzeyde yaşanan değişim ve dönüşümler karşısında sektör oyuncularının yanında yer aldıklarını ve yeni dönüşüm hikayeleri oluşturma yolculuklarına eşlik ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Bu bakış açımız ile 2024 yılının başı itibarıyla 2 yıllık süreçte sektöre 1 milyar dolar kaynak aktaracağımıza yönelik bir taahhütte bulunmuştuk. Aradan geçen bir yılın sonunda bu kredilerin 654 milyon dolarlık bölümünü kullandırmış ve kapanan kredilerle birlikte kredi bakiyesinde de 1,5 milyar doları aşmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"İş Bankası olarak turizm sektörünün yanında yer alacağız"

Sektörün 2025 yılında da büyümeye devam etmesiyle, şimdiye kadar ötelenmiş yatırım ve renovasyonların ivmelenmesinin beklendiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu doğrultuda başta sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında olmak üzere sektör ile her alanda paydaşlığımızı artırmayı ve 2025 yılında turizme sağlayacağımız kaynağı ilave kaynaklarla toplamda 2 milyar dolara ve pazar payımızı da yüzde 12,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle otellerin 3 aşama ve 42 kriterden oluşan sürdürülebilirlik kriterlerini 2030 yılına kadar tamamlaması gerektiği noktada ihtiyaç duyacağı finansmanın destekçisi olacağız. Ayrıca 2025 ve 2026 yıllarında 300’ün üzerinde yeni otel ve turizm yatırımı için alınan teşvik belgeleri ile gündeme gelebilecek olan 2,6 milyar dolarlık yatırım ihtiyacının finansmanı konusunda da İş Bankası olarak sektörün yanında yer alacağız."