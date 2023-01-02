Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından Araban ilçesi Emrhaydar kırsal mahallesinde sondaj çalışması başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi tarafından Araban ilçesi Emrhaydar kırsal mahallesinde sondaj çalışması başlatıldı.

Gaziantep’in Araban İlçesi Emirhaydar Mahallesi’ndeki içme suyu problemi Araban Belediye başkanı Hasan Doğru’nun girişimleri ile çözüme kavuşuyor. Başkan Doğru’nun çabalarının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Emirhaydar Mahallesi’nde sondaj çalışması başlattı. Yeni yılın ilk gününde yürütülen sondaj kuyusu açma çalışmaları nedeniyle yetkililere teşekkür eden Mahalle Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, mahallenin yaklaşık 2 yıldır Yolveren, çakallı ve Beydilli kırsal mahalllerinin içme suyu hattından faydalandıklarını da ifade etti.

Muhtar Kaya, "Mahallemize ait bir içme suyu hattımız bulunmadığı için iki yıldan beri Yolveren, Çakallı ve Beydilli mahalleleri içme suyu hattından faydalanıyorduk. Bu hattan kış aylarında su kullanımının azlığı nedeniyle mahalle sakinleri olarak sık sık ve uzun süreli su sıkıntısı yaşamasak da yaz mevsimlerinde su kullanımının artmasıyla birlikte 4 mahallenin aynı içme suyu hattını kullanmamız ve yeterli suyun bulunmaması sebebiyle azalan içme suyunu kullanamıyoruz. İki yıldan beri yaz mevsimlerinde mahallemizin içme suyu ihtiyacını tankerlerle karşılıyorduk. İki yıldan beri mahallemizi içme suyuna kavuşturmak için yoğun çaba gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi GASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yaz mevsimlerinde vatandaşlarımızın yaşadığı içme suyu sorununu tamamen çözmek için mahallemiz sınırları içerisindeki Satlak Mevkiinde yeni yılın ilk gününde, mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından olan içme suyu için sondaj çalışmalarını başlattığını belirten Muhtar Kaya, mahallemizin iki yıllık içme suyu sorununun çözümü için başlatılan sondaj çalışmaları başlattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla mahallemizin ve bölgemizin takdirini topluyor. İçme suyu sondajı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere, GASKİ Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Sönmezler, Araban Belediye Başkanımız Sayın Hasan Doğru, GASKİ Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Karadağ, GASKİ Araban Şubesi Müdürü Çağrı Arpaçay ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.