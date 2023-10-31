Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Emirhacılı mahallesinde 500 kişilik foseptik imalatı yaptı. Çalışma ile mahalleye sağlıklı bir atıksu depolama sistemi kazandırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde atıksuların çevreyi kirletmemesi ve insan sağlığına tehlike oluşturmaması için kırsal alanlarda kanalizasyon altyapısı ve foseptik inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı mahallesinde 500 kişiye hitap eden bir foseptik imalatı gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile evsel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermeden depolanması ve vidanjör yardımıyla Salihli Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde arıtılıp doğaya deşarjı gerçekleştirilecek. Mahalledeki alt ve üstyapı yatırımları da devam ediyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Yüksel, “Mahallemde alt ve üstyapı yatırımları devam ediyor. Şimdi de çevremizin daha sağlıklı olması amacıyla foseptik imalatı yapıldı. Çok önemli bir hizmet alıyoruz. Çevreci yatırım ile mahallemiz adeta dönüşümü yaşıyor. Emek verenlerden Allah razı olsun” dedi.