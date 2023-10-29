Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı mahallesinde 3 kilometrelik dere temizliği çalışması gerçekleştiriyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki yatırımlarını sürdürürken, bir yandan da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı derelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması yapılıyor. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çalışma sahasında incelemede bulunarak, mahalle muhtarı Mustafa Yüksel ile bir araya geldi. Çevik’e, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Necip Kurtarıcı, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar, Karayahşi mahalle muhtarı Halil Akaydın ve yetkili personel eşlik etti. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplanıyor.

“Dere temizlik çalışmalarımız il genelinde sürüyor”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdare olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün üzerinde hassasiyetle durduğu çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Böylece taşkın risklerine karşı da önlemimizi alıyoruz. Halen alt ve üstyapı yatırımı devam eden Emirhacılı mahallemizde de kapsamlı bir dere temizliği gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla insan sağlığı açısından koku ve görüntü kirliliğine de izin vermiyoruz. MASKİ olarak tüm ekiplerimizle sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Büyükşehir’in bizlere katkısı çok”

Emirhacılı mahalle muhtarı Mustafa Yüksel, “Büyükşehir Belediyemiz mahallemizde çok hızlı çalışıyor. Altyapı ihtiyacımız vardı, bunu çözüme kavuşturmak için ekipler imalat çalışmalarını sürdürüyor. Foseptik çalışmaları da sürüyor. Bunun yanında 3 kilometrelik de dere temizliği yapılıyor. Gerçekten Büyükşehir’in bizlere katkısı çoktur. Yapılabilecek tüm hizmetleri alıyoruz. Cengiz Başkanıma ve emek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.