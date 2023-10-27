Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 154 mahalle projesi kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları devam eden Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarı Mustafa Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ustamehmetoğlu ve Çevik’e, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz ve yetkili personel ile Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar ve Karayahşi mahalle muhtarı Halil Akaydın da eşlik etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel ve mahalle sakinlerinin karşıladığı Büyükşehir ve MASKİ heyeti, Emirhacılı mahallesinde hayata geçirilen yatırımların hayırlı olmasını diledi. Programın sonunda, Başkan Ergün’ün hediyeleri Mahalle muhtarı Mustafa Yüksel ve mahalle sakinlerine takdim edildi.

“Büyükşehirin bize katkıları çok”

Emirhacılı mahalle muhtarı Mustafa Yüksel, “Şu anda Büyükşehir Belediyesi mahallemde büyük hizmetler gerçekleştiriyor. Altyapı ihtiyacımız hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Foseptik imalatları yapılıyor. Bunun yanında 3 kilometrelik dere temizlik çalışmaları da sürüyor. Gerçekten Büyükşehir’in bize katkıları çoktur. Cengiz Başkanıma ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.