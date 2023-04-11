2. sınıf öğrencisi ’Dünya Matematik Şampiyonu’ oldu 2. sınıf öğrencisi ’Dünya Matematik Şampiyonu’ oldu

Süper Amatör Lig’i şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen ve gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmek isteyen Emirdağspor’un play-out maçı oynayacağı rakibi Sandıklıspor oldu.

Ligde son 2 maçını kaybederek Belediye Bolvadin Termalspor ile arasındaki puan farkının 7’ye çıkmasına neden olan Sandıklıspor, play-out maçında Emirdağspor’un rakibi oldu.

BAL statüsünün 13. maddesi gereği Bölgesel Amatör Ligde sezonun sona ermesine 1 maç kala Belediye Bolvadin Termal Spor ile arasındaki puan farkı 7’ye çıkan Sandıklıspor gelecek sezon BAL’da devam edebilmek için Emirdağspor ile play-out maçı oyayacak. Karşılaşma 26 Nisan 2023 tarihinde saat 15.00’de Zafer Stadı’nda oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan mücadele sonucuna göre 2023-2024 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele etme hakkı elde edecek takım belli olacak.