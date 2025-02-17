Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kadınlar üretmeye, ürettikleriyle de hem ilçelerine hem de şehre değer katmaya devam ediyor. Hünerli kadınların ürettiği birbirinden lezzetli bakliyat ürünleri Kadın Kooperatifi aracılığıyla ihraç edilmeye başladı.

Emirdağ ilçesinde yöredeki kadın çiftçilerden tedarik edilen nohut, kuru fasulye, bulgur ve düğü, Kadın Kooperatifi ve Emirdağ Belediyesi iş birliğinde markalama ve paketleme çalışmaları yapılarak yurt dışına ihraç edilmeye başladı. İlk etapta yine Emirdağlıların yoğun yaşadığı Belçika’da bir market ile anlaşıldı. Şubat ayı başında bir ton 200 kilogram ürün ihraç eden kadınlar, Avrupa’dan yoğun ilgi görüyor. Yeni siparişler için el birliğiyle çalışmalarını sürdüren Emirdağ Kadın Kooperatifi, satış ağını daha da genişletmek için de çalışmalarını yürütüyor.