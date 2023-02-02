Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede sosyal hizmetlerin eksiksiz olarak sürdürülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede sosyal hizmetlerin eksiksiz olarak sürdürülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Sabri Gedikkaya ile bir araya gelen Kaymakam Bilici, ilçede sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalar üzerinde değerlendirme ve istişarelerde bulundu. Kaymakam Bilici, sosyal hizmetlerin ilçede yürütülmesi konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.