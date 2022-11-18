Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sulu ve kuru buğday çeşitlerinin deneme ekimleri gerçekleştirilirken, aynı zamanda çiftçilere hibe edilen mera bitki tohumu yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde sulu ve kuru buğday çeşitlerinin deneme ekimleri gerçekleştirilirken, aynı zamanda çiftçilere hibe edilen mera bitki tohumu yapıldı.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici’nin katıldığı etkinlik ile Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından yerli imkânlarla geliştirilen sulu ve kuru buğday çeşitlerinin ilçedeki verim özelliklerini üreticilere göstermek üzere Eski Akören köyünde buğday deneme ekimleri gerçekleştirdi.

İlçede ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen mera bitki tohumu, köylülerin imece usulü çalışması ile yaklaşık 3200 dekarlık alana ekimi gerçekleştirildi.