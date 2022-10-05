Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Uzun Çarşı’ya kurulan sağlık kabininin de vatandaşlara doğru beslenme ve genel sağlık taraması hizmeti veriliyor.

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Uzun Çarşı’ya kurulan sağlık kabininin de vatandaşlara doğru beslenme ve genel sağlık taraması hizmeti veriliyor.

Emirdağ Kaymakam Osman Bilici, Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen taramada vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapılırken, aynı zamanda personeller tarafından sağlıklı beslenme eğitimi verilen sağlık kabininde, İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Çolaker ve sağlık çalışanlarından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşlara 18 yaş üstünde herkesin aile hekimine başvurarak yılda en az bir kez, kan basıncını, boy, kilo ve bel çevresini ölçtürmesi gerektiğini belirten Kaymakam Bilici, 65 yaş üstü vatandaşların ise yılda en az bir kez genel sağlık durumunu kontrol ettirmesini önerdi.