Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan iki halı saha bedelsiz olarak 3 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından yaptırılan iki halı saha bedelsiz olarak 3 yıllığına Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Emirdağ Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören öğrencilerin faydalanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 3 yıllığına devredilen iki adet halı sahanın protokolü Kaymakam Osman Bilici başkanlığında imzalandı. Protokolle ilçede eğitim gören öğrenicilerin halı sahalara ulaşması kolaylaşmış olacak.