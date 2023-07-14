Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, sporun özellikle gençlerin gelişimine büyük katkıları olduğunu ifade ederek, geçleri spor yapmaya davet etti.

Kaymakam Bilici, ilçede öğrencilerin yaz tatilinin de kendilerini geliştirmeleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz basketbol kursunu ziyaret etti. Öğrencilerle keyifli zaman geçiren Kaymakam Bilici, onların çalışmalarına eşlik etti.

Kaymakam Bilici ardından İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezi tarafından başlatılan yaz dönemi futbol kursuna giderek burada öğrencilerin antrenmanlarına eşlik etti.