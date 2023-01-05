Emirdağ ilçesinde eğitimin kalitesini arttırma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla sık sık okul müdürleriyle bir araya geliyor. Toplantıda Kaymakam Bilici, yürütülen çalışmalarda elde edilen verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak istişarelerde bulundu.

Lise binasından başlayan tadilat çalışması devam ediyor

Lise binasından başlayan tadilat çalışması devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçe lise müdürleri ile eğitimde verimliliği ve akademik başarıyı artırma çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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