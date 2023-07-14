Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından başlatılan konferans salonu inşaatı devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden Konferans Salonu inşaatını ziyaret etti. Kaymakam Bilici, devam eden çalışmalar hakkında İl Genel Meclis Üyesi (İGM) Hüseyin Duran’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Bilici, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, inşaatın tamamlanması ile ilçenin önemli kazanım elde edeceğini ifade etti.