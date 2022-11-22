Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ’İlçe İdare Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kuruluşlarının çalışmaları ele alındı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ’İlçe İdare Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kuruluşlarının çalışmaları ele alındı.
Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kamu hizmetlerinin ele alındığı toplantıda hizmet kalitesinin yükseltilmesi varsa eksikliklerin giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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