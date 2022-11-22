Toplantı Kaymakam Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Kamu hizmetlerinin ele alındığı toplantıda hizmet kalitesinin yükseltilmesi varsa eksikliklerin giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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