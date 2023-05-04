Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Eren Bilici’nin açılışını yaptığı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz ve Okul Müdürü Zekeriya Koçak’ın da bulunduğu ‘Gençlik Okulu’ seminerinde gençlerle hayat yolunda yaşanan ve yaşanması muhtemel durumlar paylaşıldı.

Emirdağ’da Aile Okulu semineri ile büyük bir mesafe alındığını, yüzlerce aileye ulaşıldığını, aynı aşkla, aynı heyecanla gençlerle de "Gençlik Okulu" seminerini başlatmak ve devam etmenin arzusunu taşıdığını anlatan Kaymakam Bilici konuşmasının sonunda öğrencilere ve Eğitimci Mehmet Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

Gençlerde farkındalık artırma, daha iradeli olma, güzel alışkanlıklar edinerek akademik başarılarını artırma, sosyal ve duygusal yönlerine katkıda bulunma, arkadaşlık ilişkilerini ve teknolojik araçlarla ilişkilerini daha makul bir zemine çekme, amacıyla Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından hazırlanan ‘Gençlik Okulu’ seminerinin ilki Emirdağ’da Aziziye Anadolu Lisesinde yapıldı.

Seminerler ilgili konuşan Yılmaz "Emirdağ’da böyle karşılanmaktan çok mutluyum, burada ailelerle defalarca program yaptık, artık gençlerle de hasbihal etmek, onlara hayat yolculuğunda destek sunmak istiyorum. Bana bu imkânı sağlayan kaymakamımıza minnettarım" dedi.