Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu belirterek bölge ve ülke tarımına ciddi katkılar sunan çiftçilere teşekkür etti.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu belirterek bölge ve ülke tarımına ciddi katkılar sunan çiftçilere teşekkür etti.

Kaymakam Bilici, ilçeye bağlı Büyüktuğluk köyünde çiftçilikle uğraşan Adem Mergen’e ait badem bahçesini ziyaret etti. Badem bahçesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Bilici, bahçenin kurulum süreci ve genel durumu hakkında Mergen’den bilgiler aldı. Yaklaşık 80 dekar alan üzerine kurulu olan bahdem bahçesinde 5 bin kök badem dikili olup bahçede otomatik modern basınçlı sulama sistemi ile sulandığını kaydeden Mergen, önümüzdeki yıl ürün vermesi beklenen bahçenin, bölgedeki en modern ve teknolojik bahçesi konumunda olduğunu ifade etti.

İlçede alternatif tarım ürünlerinin kazandırılması ve ilçe tarımı açısından önemli katkı sunan Mergen’e teşekkür eden Kaymakam Bilici, ilçenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu belirterek bölge ve ülke tarımına ciddi katkılar sunan ilçe çiftçilerine teşekkür etti.

Kaymakam Bilici’ye ziyareti esnasında İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Koku ile kurum personelleri ve Büyüktuğluk Köyü Muhtarı Mustafa Özbahar eşlik etti.