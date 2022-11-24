Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Kadın Kültür Evi’nde uzmanlar tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere verilen bilişsel ve el becerilerini geliştirme eğitimleri devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Kadın Kültür Evi’nde uzmanlar tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere verilen bilişsel ve el becerilerini geliştirme eğitimleri devam ediyor.

Emirdağ Kadın Kültür Evi’nde sadece kadınlara değil çocuklara yönelik verilen eğitimlerde devam ediyor. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Kadın Kültür Evi ziyaretinde kadınlarla gerçekleştirdiği sohbetin ardından merkezin hizmetlerinden olan 4-6 yaş grubu öğrencilere verilen eğitime katıldı. Kaymakam Bilici, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların eğitimlerine eşlik etti.