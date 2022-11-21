Bosna Hersek’te düzenlenen tekvando turnuvasında G2 klasmanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına dövüşen milli sporcu Emircan Turan, altın madalya kazandı.

Bosna Hersek’te düzenlenen tekvando turnuvasında G2 klasmanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına dövüşen milli sporcu Emircan Turan, altın madalya kazandı.

Bosna Hersek’in Sarajevo kentinde G2 klasmanında tekvando turnuvası düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına dövüşen milli sporcu Emircan Turan, çıktığı ilk maçında İtalyan rakibini son raund teknik knockut ile yenerken, ikinci maçında Yunanlı rakibini iki raund üst üste teknik knockout ile mağlup etti. Karadağşı rakibiyle üçüncü maçına çıkan Turan, teknik üstünlük ile finale kaldı. Emircan Turan, final müsabakasında ise İspanyol rakibiyle berabere biten maçı, hakemlerin ortak kararı ile kazandı.

Milli sporcu Emircan Turan, altın madalyayı kazanırken, Paris 2024 Olimpiyatları için 20 puan daha elde etmiş oldu. Kazanılan altın madalyanın ardından Türk takımı, turnuvada ikincilik kupasının sahibi oldu.