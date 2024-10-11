Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Emirbeyazıt İlkokulu’nda, bir deprem anında öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla deprem tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, okul yönetimi, AFAD ekipleri, sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin koordinasyonu ile gerçekleşti.

Tatbikat sırasında, öğrencilere deprem anında nasıl davranmaları gerektiği öğretildi ve bina tahliyesi adım adım uygulandı. Deprem senaryosunun başlamasıyla birlikte sirenler çaldı ve öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde, hızlı ve düzenli bir şekilde okulu tahliye etti. Bahçede toplanan öğrenciler, güvenli bir alanda bekletilerek, acil durum toplanma alanlarına yönlendirildi. Tatbikatta, itfaiye ekipleri de bir yangın veya kazaya karşı hazır bekletildi. Acil durum ekipmanlarının ve prosedürlerinin gözden geçirildiği tatbikat, öğrencilere afet bilinci kazandırmak ve kriz anında paniğe kapılmadan hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.