29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları dolaysıyla, Emir Can İğrek Kocaeli’de sahne aldı. Alana sığmayan vatandaşlar çatı ve köprülere çıkarak konseri takip etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları dolaysıyla, Emir Can İğrek Kocaeli’de sahne aldı. Alana sığmayan vatandaşlar çatı ve köprülere çıkarak konseri takip etti.

Ünlü sanatçı Emir Can İğrek, Kocaeli’de hayranları ile buluştu. Konsere saatler kala Kent Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, sanatçının sahneye çıkmasıyla müziğe doydu. Alana sığmayan vatandaşlar üst geçit köprüsüne ve stantların çatısına çıkarak konseri takip etti. Çatılara çıkan vatandaşlar zaman zaman yürekleri ağıza getirdi. İzmit Belediyesi tarafından organize edilen konserde ünlü sanatçı, sevilen şarkıların yanı sıra Kocaelispor marşlarını da seslendirdi, vatandaşlar da hep bir ağızdan İğrek’e eşlik etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek, pişmaniye, saat kulesi ve Kocaelispor forması hediye etti. Ünlü sanatçı Kocaelispor formasını giyerek konsere devam etti. İğrek’in 2 hayranı ise sevilen sanatçıya sarılabilmek için sahneye atladı. Hayranları, İğrek’in yanına kadar gidemeden görevliler tarafından engellendi.