Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alan Emir Can İğrek, unutulmaz bir konsere imza atarken iki saat süren konserde sanatçı, toplamda 32 şarkı seslendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserin yoğun ilgi görmesi ve enerjisiyle Emir Can İğrek, sahnede tarih yazdı.

Hem hit parçaları hem de eski şarkılarını söylediği mini bir akustik bölümle dinleyicilere nostaljik anlar yaşatan Emir Can İğrek, gece boyunca dinleyicilerine sürpriz yaparak sahnesinde konuk olan Selin Geçit, Ece Barak ve TikTok’ta “Bir Gün Ölürsem” şarkısının cover’ı ile viral olan Aslı Telli’yi de ağırladı.

Üç başarılı isim de performanslarıyla geceye renk kattı.

Sanatçının iki bölümden oluşan sahne kostümlerinin styling alanında müthiş işlere imza atan Başak Dizer ve Zeynep Ünver’in hazırlarken tasarımı ve dikimi, ünlü modacı Hatice Gökçe’ye ait.